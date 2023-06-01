Россиянам назвали правила выбора черешни

В Роспотребнадзоре дали жителям страны советы по выбору черешни. Материал приводится на сайте ведомства.

Так, россиянам напомнили, что чем темнее плоды - тем насыщеннее вкус. В таких ягодах содержится максимальное число полезных и питательных веществ.

Признак качественной черешни - зеленая и упругая плодоножка, сама ягода должна быть сухой, плотной, глянцевой. Жителям страны советуют отказаться от покупки черешни, если имеется запах брожения.

Также россиянам напомнили, что они имеют право потребовать документы на ягоду, которые должны быть у продавца. // Фото: unsplash.com