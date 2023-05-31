Конфискованные товары будут не уничтожать, а раздавать нуждающимся

Конфискованные товары разрешили передавать людям, которые в них нуждаются. Об этом Госдума РФ сообщила 31 мая в своем Telegram-канале.

Ранее такие одежду, обувь, другие товары легкой промышленности просто уничтожали. При этом есть один нюанс.

- Опасный для здоровья конфискат не пропустят: требования к нему установит правительство,

- сказано в сообщении.

Законопроект внесли в Госдуму еще в январе этого года. Его подготовили с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации, говорилось тогда в пояснительной записке. // фото: www.freepik.com