Тело мужчины обнаружили вблизи железной дороги в Петрозаводске

Мужчина погиб в районе станции Голиковка в столице Карелии. В транспортную полицию в минувшие выходные сообщили о том, что человек получил смертельную электротравму.

Погибшим оказался 26-летний петрозаводчанин. На его теле были видны повреждения и термические ожоги.

В транспортной полиции сообщили, что житель Петрозаводска пытался подняться на крышу грузового вагона, но его ударило током и он упал на землю.

Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства гибели человека. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»