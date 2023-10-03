Подросток променял учебу на камеру

17-летнего жителя Питкяранты обвинили в проникновении в жилище и угоне. В сентябре юноша ночью проникал в чужие жилые помещения, для этого он взламывал двери и окна. В один из дней он угнал машину и направился в сторону Петрозаводска.

Молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности, он имеет не снятую и не погашенную судимость за аналогичные деяния, сообщили в Следкоме Карелии. Следователь ходатайствовал в суде об аресте подростка. В итоге суд избрал меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Следственные действия по делу продолжаются. // фото unsplash.com