Женщина пострадала в результате аварии вблизи горы Сампо

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали групповую аварию вблизи горы Сампо. По официальным данным, авария случилась 3 октября в 13:40 возле деревни Косалма.

Водитель автомобиля «Киа Соренто» при левом повороте не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф». После удара «корейца» развернуло на дороге, а «Фольксваген» отбросило на припаркованный ВАЗ-2112.

С места ДТП госпитализировали женщину-пассажира «Киа». Проводится проверка. // фото и видео из VK-паблика Госавтоинспекции РК