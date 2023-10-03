Групповая авария произошла вблизи горы Сампо

Вблизи горы Сампо произошла авария. ДТП с участием трех автомобилей произошло днем 3 октября на дороге 86К-18 в Кондопожском районе. Очевидцы выложили видео с разбитыми автомобиля в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В комментариях появилась запись с камеры наблюдения, которая помогла восстановить картину случившегося.

Все случилось, когда один из участников двигался прямо, а другой совершал левый поворот на стоянку. От удара одну из машин отбросило на припаркованный авто. // фото скриншот видео из паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»