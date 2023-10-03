03 октября 2023, 18:15
Освободившийся из тюрьмы мужчина порезал петрозаводчанина в общежитии
Бывший зэк увидел прежнюю сожительницу в объятиях другого и схватился за нож
27-летнего петрозводчанина порезали в общежитии на Щорса в столице Карелии. Преступление произошло минувшим летом. Обвинение в покушении на убийство предъявили 40-летнему мужчине.
Обвиняемый, вернувшись из мест лишения свободы в квартиру общежития, обнаружил прежнюю сожительницу с другим мужчиной, рассказали в пресс-службе карельского Следкома. Между соперниками вспыхнул конфликт, мужчина постарше несколько раз ударил ножом молодого человека в шею. Потерпевший сопротивлялся и остался жив.
О нападавшем известно, что ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления против личности, в том числе – покушение на убийство. Вину он признал, наказание определит суд. // фото VK-паблик СУ СК РФ по РК