Группу вымогателей отправили за решетку в Петрозаводске

Трое молодых петрозаводчан заслушали приговор. Двоих из них обвиняли в покушении на похищение людей и вымогательстве, а третьего в пособничестве.

По информации прокуратуры, двое мужчин несколько лет назад договорились о похищении трех жителей столицы Карелии, у которых планировали вымогать деньги под придуманным предлогом причинения ущерба их общему знакомому.

Зимой 2019 года они выслеживали потерпевших, но схватить их не удавалось, так как те сопротивлялись. Выследив своих жертв снова, при содействии пособника они заблокировали выезд автомобилю потерпевших, схватили и, угрожая ножом, потребовали полмиллиона рублей. В итоге им передали 260 тысяч рублей.

Суд назначил каждому из подсудимых – непосредственных исполнителей - наказание в виде 5 лет колонии строгого режима каждому. Пособнику назначили 5 лет 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm