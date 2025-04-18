Телевидение временно отключат у некоторых жителей Карелии

На неделе с 21 по 27 апреля в Карелии ожидаются перебои в работе телевидения. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, в разные дни недели отключения ТВ и радио возможны в следующих населенных пунктах: Видлица, Деревянка, Деревянное, Лоймола, Муезерский, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши, Сортавала. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства для телезрителей связаны с плановыми профилактическими работами. © «Петрозаводск говорит»