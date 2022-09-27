27 сентября 2022, 15:29
Телевидение снова будут отключать в Карелии
Плановые профилактические работы пройдут в трех населенных пунктах республики
С 27 по 29 сентября в Карелии ожидаются временные отключения телевидения в трех населенных пунктах. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.
По данным РТПЦ, отключения пройдут в поселках Деревянка, Видлица и Сумский Посад. График можно посмотреть по ссылке.
Перерывы в вещании связаны с плановыми профилактическими работами. Фото: unsplash.com