Около школы № 36 в Петрозаводске появятся две спортивные площадки

Около школы № 36 в Петрозаводске появятся две спортплощадки. Их установят в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Рядом с образовательным учреждением установят футбольно-баскетбольную площадку и комплекс «Паутина».

Также рядом появятся экологическая тропа и открытая площадка с амфитеатром. Здесь будут проходить уроки на открытом воздухе. Обустройство пришкольной территории уже началось. // Фото: Петросовет