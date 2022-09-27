27 сентября 2022, 14:43
Около школы № 36 в Петрозаводске появятся две спортивные площадки
Территорию учебного заведения в карельской столице благоустроят
Около школы № 36 в Петрозаводске появятся две спортплощадки. Их установят в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщили в пресс-службе Петросовета.
Рядом с образовательным учреждением установят футбольно-баскетбольную площадку и комплекс «Паутина».
Также рядом появятся экологическая тропа и открытая площадка с амфитеатром. Здесь будут проходить уроки на открытом воздухе. Обустройство пришкольной территории уже началось. // Фото: Петросовет