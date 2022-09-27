Жителю Карелии, получившему травму на работе, вручили Lada Granta

Жителю Карелии, пострадавшему на производстве, передали автомобиль «Лада Гранта» стоимостью более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном отделении фонда соцстрахования.

Пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и нуждающимся в машине по медицинским показаниям предоставляют специально оборудованное транспортное средство отечественного производства с 2001 года. За это время фонд приобрел 96 автомобилей.

Главным условием для получения машины является наличие рекомендации учреждения медико-социальной экспертизы и отсутствие противопоказаний для вождения. Основными медицинскими показаниями являются травмы опорно-двигательного аппарата. Спецтранспорт выдают на 7 лет. После этого периода фонд меняет автомобиль на новый, если учреждение медико-социальной экспертизы подтвердит пострадавшему необходимость в нем. За 7 лет пострадавший может один раз «произвести капитальный ремонт» за счет средств фонда. Также организация компенсирует расходы на прохождение техобслуживания и приобретение горюче-смазочных материалов. (фото unsplash.com, Alvis Taurēns)