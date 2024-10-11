Телесигнал пропадет в некоторых районах Карелии

На неделе с 14 по 20 октября в ряде населенных пунктов Карелии ожидаются отключения теле- и радиосигнала. Об этом информирует РТПЦ.

По данным Радиотелевизионного передающего центра РК, в разные дни недели проблемы с телевидением возникнут в Лахденпохье, а также в поселках Ладва-Ветка и Лоймола и в селе Шокша. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Отмечается, что временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: freepik.com