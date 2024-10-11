Крупная сеть закрывает мясные магазины в Карелии

Магазины «Великолукского мясокомбината» останавливают работу по всей Карелии. Крупнейший производитель мясной продукции освобождает свои помещения и в других регионах России. Например, в Санкт-Петербурге окончательно закроют фирменные магазины до начала ноября.

Закрытие фирменных мясных магазинов «Великолукского мясокомбината» не осталось без внимания жителей Карелии. Торговые точки свернули во многих районах республики. На дверях бывших магазинов появились объявления с информацией о закрытии.

Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на администрацию Стругокрасненского муниципального округа, комбинат заключил крупные договоры на экспорт свинины в другие страны. Мясную продукцию можно будет найти в сетевых магазинах. // фото freepik.com/ Racool Studio