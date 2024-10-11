Объявлен конкурс по новому автобусному маршруту в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска объявила конкурс на обслуживание нового автобусного маршрута в городе. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, автобус №28 свяжет Соломенное с железнодорожным вокзалом. Маршрут будет проходить через Октябрьский и Первомайский районы, а также центр города.

Новый автобус будет работать на регулируемом тарифе. Это значит, что перевозчик будет отвечать за срыв расписания, грубость водителей и прочие нарушения. // Фото «Петрозаводск говорит»