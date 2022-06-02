Tele2 доставит клиентам SIM-карты за два часа

Жители Петрозаводска могут подключиться к Tele2 прямо из дома. Оператор доставит SIM-карту по указанному адресу, при этом у каждого есть возможность воспользоваться экспресс-доставкой от 2 часов с сервисом Яндекс GO. Для оформления заказа достаточно зайти на сайт оператора, выбрать понравившийся номер, заполнить контактные данные и выбрать удобный способ получения SIM-карты.

Для того чтобы получить заказ максимально быстро – за 2 часа – новым абонентам понадобится профиль на «Госуслугах» и приложение «Госключ». Регистрация и оплата подключения производится через мобильное приложение «Мой Tele2». Также есть опция, при которой курьер не только доставит SIM-карту, но и поможет ее активировать. Доставка в этом случае осуществляется в течение 1-2 дней с 09:00 до 21:00. Клиенты могут выбрать четырехчасовой интервал – курьер позвонит ориентировочно за час до доставки.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

За последние несколько лет парадигма пользования сервисами почти полностью сместилась в сторону онлайн-решений. Увидев, насколько клиентам удобен подобный формат, бизнес начал стремительно развивать это направление, подстраиваясь индивидуально под заказчика и предлагая ему наиболее удобные и выгодные варианты покупки. Мы – не исключение и хотим, чтобы пользоваться нашими услугами было легко и комфортно. Поэтому предложили всем желающим подключиться к нам в любом удобном для них месте – например, из дома или офиса. Tele2 всегда стремится предложить своим абонентам высокое качество услуг и сервиса.

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