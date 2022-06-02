Клиника GENESIS присоединилась к акции по борьбе с меланомой

В GENESIS-клинике прошла акция, приуроченная к международному дню борьбы с меланомой. Подобные мероприятия проходят в мае во всем мире. Направлены они прежде всего на то, чтобы обратить внимание на рост заболеваний меланомой, повысить уровень знаний населения о заболевании и методах эффективной диагностики рака кожи на ранних стадиях.

В последние десятилетия количество выявленных заболеваний меланомой выросло в разы. В то же время, при раннем выявлении этой опухоли наблюдается высокий процент излечения. Два дня специалисты-дерматологи клиники бесплатно осматривали пациентов, проводили анкетирование, выполняли дерматоскопию, давали рекомендации по дальнейшей профилактике и лечению.

Меланома представляет собой злокачественную опухоль, которая берет свое начало из эпителиальных клеток кожи. На сегодняшний день она входит в число наиболее агрессивных форм раковых опухолей. Она очень быстро образует метастазы, после чего в большинстве случаев лечение оказывается совершенно бесполезным. Но предупредить развитие этой опухоли проще ,чем в случаях с другими разновидностями злокачественных новообразований. Чаще всего такая опухоль берет свое начало из тех клеток кожи, которые синтезируют пигмент, отвечающий за окрашивание загоревшей кожи, веснушек и родинок. Данные клетки именуются меланоцитами.

ПО данным статистики, на 100 тысяч населения данной формой рака страдают порядка 8 мужчин и 2 женщин. Примечательно, что чаще всего меланома поражает людей в возрасте от 15 до 40 лет. По уровню смертности от онкологических заболеваний меланома занимает у женщин второе место после рака шейки матки, а у мужчин шестое после рака простаты.

К сожалению, наука не располагает достоверными данными, подтверждающими существование конкретной причины образования меланомы. Однако можно выделить следующие факторы риска:

Слишком светлый оттенок кожи, обусловленный низким содержанием меланина в клетках.

Большое количество веснушек, пигментных пятен и родинок на лице и теле.

Наследственная предрасположенность.

Наличие невусов (родинок) на разных участках тела. Однако если на невусе растут волосы, это новообразование не может переродиться в злокачественное.

Злоупотребление солнечными ваннами, а также наличие многократных солнечных ожогов в анамнезе.

Наличие специфических кожных заболеваний.

При появлении первых признаков недуга необходимо немедленно обратиться к врачу дерматологу. Затягивать начало лечения меланомы не следует ни в коем случае. Ведь чем раньше проблема будет выявлена, тем больше шансов на то, что лечение пройдет успешно.

Главной целью акции было обратить внимание на проблему меланомы, рассказать о правилах наблюдения за кожей и информировать о возможных симптомах и факторах риска. Клиника GENESIS планирует принимать участие во всех социальных акциях, направленных на укрепление здоровья.

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