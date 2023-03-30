Тела мужчины и ребенка обнаружены в Петрозаводске

Вернувшаяся домой женщина обнаружила страшную находку – мертвого мужа и погибшего трехлетнего сына.

Трагедия произошла 29 марта в столице Карелии в одном из домов на улице Кутузова, сообщает РЕН Тв. Источник издания сообщил, что по предварительным данным, мальчик мог погибнуть в результате утопления, его отец свел счеты с жизнью.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. // фото unsplash.com