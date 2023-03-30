Автомобили столкнулись на Лесном проспекте в Петрозаводске

Сегодня в 16:39 в Петрозаводске произошло ДТП на Лесном проспекте. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как выполнявший разворот автомобиль не предоставил преимущество машине, ехавшей прямо. Случилось столкновение.

В результате инцидента движение на магистрали оказалось затруднено. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: скриншот видео CityLink