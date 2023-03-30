Житель Карелии открыл рот в больнице и попал под уголовную статью

38-летнего жителя Кемского района будут судить после того, как он оскорбил сотрудника ДПС в стенах районной больницы.

Инцидент произошел за день до Нового года. Стражи порядка остановили автомобиль ЗАЗ Sens, водителю предложили на месте пройти тест на опьянение, но тот отказался. Пройти освидетельствование он согласился в Кемской ЦРБ. Стражи порядка привезли мужчину в лечебное учреждение, но пройти исследование он отказался. Стал вести себя агрессивно и в нецензурной форме оскорбил одного из сотрудников ДПС, рассказали в прокуратуре.

Мужчину поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Было возбуждено уголовно дело. Нарушителю может грозить до года исправительных работ. // фото unsplash.com