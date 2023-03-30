Металлический лист и лепнина грозят петрозаводчанам травмами

С фасада здания №2 на Андропова со стороны проспекта Карла Маркса может упасть лепнина. Об угрозе петрозаводчан предупредили сегодня в Единой дежурно-диспетчерской службе.

На Октябрьском проспекте с крыши дома №32 опасно свисает металлический лист. Упасть он может на тротуар.

Также куски штукатурки отваливаются со здания на Красноармейской улице, который не так давно штукатурили к юбилею региона.

На днях «Петрозаводск говорит» писал, что рядом со школой в столице Карелии на тротуар падают штукатурка, лепнина и кирпичи. Управляющая компания сбила опасные «болиды» и выставила ограждения. // фото скриншот google.com/maps