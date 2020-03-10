Течение уносит детенышей краснокнижной нерпы с берегов Ладоги в Неву

Целую операцию по спасению детенышей ладожской нерпы развернули в Петербурге: из-за стремительного таяния льда жизнь животных, занесенных в Красную книгу России, каждый день подвергается опасности. Течение уносит зверьков, обитающих на Ладожском озере, в Неву.

«По состоянию попавших к нам животных можно сказать, что их собратья по несчастью, которые плавали или может быть где-то на последних ладожских льдинках, крупно не повезло, так как находиться в холодной воде больше нескольких минут они не могут и утонут или уже утонули»,

- сообщает сообщество «Спасение тюленей».

За последние дни энтузиасты выловили в Неве восемь нерпят. «Все нерпята - бельки, возраст некоторых из них не более 2-3 дней. Для нас всегда это очень и очень сложные пациенты и никогда прежде мы не получали одномоментно такое их количество. Главные опасности для нерпят сейчас - это стресс, вызванный слишком резкими изменениями в их жизни и нарушения нормальной терморегуляции организма, с которыми нам сейчас ежечасно приходится бороться. К сожалению, одна из уже нерпочек погибла. Ещё вчера и позавчера значительное число нерпят проплыло вниз по Неве и больше о них пока ничего не известно», - отметили неравнодушные петербуржцы.

В январе жительница города Лахденпохья поделилась в соцсети видеозаписью с редким животным. Автор видеозаписи заметила нерпу, занесенную в Красную книгу России, в водах залива, расположенного в Лахденпохском районе.