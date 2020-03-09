Петрозаводчане жалуются, что новые рекламные стенды убивают птиц

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратились обеспокоенные петрозаводчане. Они считают, что рекламные конструкции возле мэрии из-за прозрачности способствуют гибели голубей.

«Гуляли сегодня по набережной и стали свидетелями ужасной картины. Под новыми рекламными стендами, которые установили у мэрии, лежат мертвые голуби. Стенды внутри прозрачные, голуби о них ударяются в полете и погибают. Картина ужасна, если не заклеить эти стенды эта ситуация будет продолжаться. Куда обращаться, чтоб исправить ситуацию? Кто это должен исправить?»,

- спрашивают люди.

Портал «Петрозаводск говорит» постарается получить комментарии биологов, насколько вероятно то, что птицы гибнут, именно того, что не видят препятствия.

Напомним, массовая гибель птиц наблюдалась в прошлом году в Сегеже. Считается, что виной тому были вредные выбросы с сегежского комбината.