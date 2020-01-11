Жительница Карелии сняла видео с нерпой, резвящейся в водах Ладоги

Жительница города Лахденпохья поделилась в соцсети видеозаписью с редким животным - ладожской нерпой. Автор видеозаписи заметила нерпу, занесенную в Красную книгу Карелии, в водах залива, расположенного в Лахденпохском районе.

Видео: Надежда Милевич

В прошлом году добровольцев попросили помочь построить домики для нерп. В Финском заливе лед, пригодный для возведения искусственных снежных насыпей, которые нерпы могли бы выбрать для устройства логовища, сформировался слишком поздно.

Ранее в Карелии один из рыбаков спас детеныша нерпы от неминуемой гибели. После того, как в Центре реабилитации выходили маленького Крошу, он отказался уплывать на волю. Он настолько привык к людям, что им ничего не оставалось делать, как вернуть его обратно в центр.