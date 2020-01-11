Необычная луна попала в объектив петрозаводского фотографа

Фотограф Илья Тимин запечатлел необычайно яркую луну в Петрозаводске. Илья поделился фотоснимками в популярной соцсети.

«Обратный путь нас сопровождала Луна. Обычно она быстро летит по небу. Но тут мы ее видели весь путь до дома. Вначале в низине за лесочком в овраге, а когда добрались до Петрозаводска - она уже поднялась вровень с шатром храма Пантелеймона на Древлянке»,

- написал фотограф, проиллюстрировав свой рассказ снимками ночного светила.

Напомним, вчера жители Карелии смогли увидеть лунное затмение. Всего в 2020 году должно произойти четыре лунных затмения - все они будут полутеневыми. Вторым после январского станет затмение 5 июня (максимальная фаза 56%), затем 5 июля (35%) и 30 ноября (92%). При этом ноябрьское затмение произойдет днем, а потому наблюдать его будет невозможно.