Состояние детских площадок в Петрозаводске пугает местных жителей

Паблик «Живой Петрозаводск» выложил снимок одной из петрозаводских детских площадок. Она вроде бы посыпана, но гулять здесь с ребенком все равно страшно.

«Детская площадка у «Столицы» называется «Готовь ребенка к реалиям с малолетства», сплошной лед»,

– так прокомментировали состояние детской площадки на Лососинском шоссе.

Ранее мы рассказывали о том, как жительница карельского села в гололедицу едет на работу на коньках.