Парфенчиков прокатился на снегоходе и поздравил всех с Рождеством

Губернатор Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором он едет на снегоходе, а затем останавливается, поздравляет всех с наступающим Рождеством и приглашает в Карелию полюбоваться снегом.

«А в Карелии настоящая снежная зима! И кто из дождливого января к нам не приехал – очень многое потерял»,

– отметил глава.

Сам Парфенчиков в эти дни отдыхает в деревне Кирккоёки Питкярантского района, где он провел детство.