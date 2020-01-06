06 января 2020, 14:46
Соцсети

Парфенчиков прокатился на снегоходе и поздравил всех с Рождеством

Глава Карелии пригласил в республику всех тех, кто хочет насладиться снегом

Губернатор Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором он едет на снегоходе, а затем останавливается, поздравляет всех с наступающим Рождеством и приглашает в Карелию полюбоваться снегом.

«А в Карелии настоящая снежная зима! И кто из дождливого января к нам не приехал – очень многое потерял»,

– отметил глава.

Сам Парфенчиков в эти дни отдыхает в деревне Кирккоёки Питкярантского района, где он провел детство.

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Соцсети
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