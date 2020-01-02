В Карелии выяснили, кто покупал в Новый год апельсины, а кто мандарины
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 100 респондентов и выяснили, что больше нравится жителям Карелии – мандарины или апельсины.
47% опрошенных украсили новогодний стол мандаринами. Наряду с елкой и оливье, этот фрукт для них – один из символов зимнего праздника.
«На Новый год всегда покупаю мандарины килограммами, на работе делюсь со всеми. Не представляю этой зимней атмосферы без мандаринок»,
– комментирует ответ Борис.
39% респондентов не так трепетно относятся к маленькому оранжевому символу Нового года – они выбирают апельсины. «Люблю апельсины за их неповторимый яркий вкус. Мандарины, на мой вкус, слишком сладкие и не такие… цитрусовые что ли…» – поделилась с исследователями София.
Оставшиеся участники опроса не смогли дать однозначного ответа. Одним из них вообще не нравятся цитрусовые, а другие одинаково любят и мандарины, и апельсины.