08 февраля 2022, 17:25
Татьяна Иванова принесла России десятую медаль Олимпиады
Российская спортсменка стала третьей в соревнованиях по санному спорту
Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине. Это десятая награда сборной России на Играх.
В соревнованиях по санному спорту среди одиночниц россиянка уступила только двум немецким спортсменкам - Натали Гайзенбергер и Анне Беррайтер.
Теперь в активе команды России две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. По общему числу наград наша сборная продолжает лидировать. Однако, в зачете золотых медалей Россия опустилась на седьмое место. Фото pixabay.com/michaelwedermann