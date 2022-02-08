Татьяна Иванова принесла России десятую медаль Олимпиады

Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине. Это десятая награда сборной России на Играх.

В соревнованиях по санному спорту среди одиночниц россиянка уступила только двум немецким спортсменкам - Натали Гайзенбергер и Анне Беррайтер.

Теперь в активе команды России две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. По общему числу наград наша сборная продолжает лидировать. Однако, в зачете золотых медалей Россия опустилась на седьмое место. Фото pixabay.com/michaelwedermann