Тарифы на тепло в Сортавале и Ледмозере суд признал недействующими

Текст, фото: Антонина Кябелева

История с карельскими тарифами на теплоэнергию, которые попытались оспорить в суде граждане и юридические лица, недавно получила продолжение во Втором апелляционном суде Санкт-Петербурга, изменившем решения Верховного суда Карелии. Мы попытались разобраться, к каким выводам пришли судьи апелляционной инстанции, и что из этого следует.

В судебных инстанциях рассматривались два разных дела. В одном случае в суд обратились жительница Сортавалы Жанна Гоголева и ООО «Земля плюс», во втором - жительница Ледмозера Татьяна Коханская и ООО «ДомСтройСервис». В Сортавале теплоснабжающей организацией является ООО «Петербургтеплоэнего», в Ледмозере — ГУП РК «КарелКомунЭнерго».

Причиной, заставившей граждан обратиться в суд, стала огромная разница в тарифах на тепло, установленных для населения разных городов и поселков Карелии.

«Перекосы» наблюдались и по тем населенным пунктам, где работает ООО «Петербургтеплоэнерго», и по тем, которые находятся в «зоне влияния» госпредприятия «КарелКоммунЭнерго».

К примеру, в 2023 году жители Лахденпохьи и Олонца платили за тепло из расчета 4 045,42 рубля за Гкал, в Питкяранте — 2 930,21 рубля, в Мегреге — 3 552,52 рубля, в Ильинском — 2 536,33 рубля, в Калевале — 4 015,24 рубля, в Вешкелице — 3 666,75 рубля, в Сегеже — 3 137,74 рубля, в Лахколампи — 2 584,31 рубля.

Верховный суд Карелии отказал юридическим лицам, но признал недействующим постановление госкомитета по ценам и тарифам РК, установившим на 2023 год тарифы для населения на тепловую энергию для ООО «Петербургтеплоэнерго» и ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Суд апелляционной инстанции решение по юридическим лицам оставил в силе, а относительно тарифов для населения существенно подкорректировал выводы Верховного суда Карелии.

Тексты апелляционных определений как по иску Гоголевой, так и по иску Коханской, по существу, очень похожи. В апелляционном суде было отмечено, что единая теплоснабжающая организация должна поставлять тепловую энергию «по единому тарифу всем потребителям, находящимся в зоне ее деятельности и относящимся к одной категории (группе) населения». Другими словами, в Олонце, Сортавале, Лахденпохье, Питкяранте и других населенных пунктах, где работает Петербургтеплоэнерго, тариф для населения должен быть единым. Аналогичная история и по территории, которую снабжает теплом КарелКоммунЭнерго.

В апелляционном определении указано, что госкомитет по ценам и тарифам не предоставил доказательств «проведения анализа, экспертизы, обосновывающий размер тарифов, установленных для населения». Другими словами, тариф всерьез никто не рассчитывал, и экономическое обоснование, почему жители Олонца должны платить за тепло почти на 40% больше, чем в Питкяранте, отсутствует.

«Метод, который применил комитет в рассматриваемых правоотношениях, не соответствует ни одному из методов регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,

- зафиксировано в судебном определении.

Если Верховный суд Карелии признал недействующим тариф на тепло на 2023 год по всем населенны пунктам, где отоплением занимается Петербургтеплоэнерго и КарелКоммунЭнерго, то апелляционный суд признал недействующим тарифы на тепло только в Сортавале и Ледмозере, аргументировав это тем, что интересы истцов затронуты только в месте их фактического проживания. Если бы жители других населенных пунктов обратились с аналогичными административными исками, то, скорее всего, тарифы были бы признаны недействующими и там.

Итак, жители Сортавалы и Ледмозера добились признания тарифов на тепло на 2023 год недействующими. Что дальше? Практический смысл судебных процессов мы попросили объяснить Глеба Суржко, который представлял в суде интересы административных истцов. По его мнению, главный вывод, который буквально вытекает из судебных актов, заключается в том, что в Карелии нужно срочно что-то делать с тарифной политикой в области теплоснабжения. Не должны граждане, проживающие в разных населенных пунктах, но имеющих одного поставщика тепловой энергии, иметь разные тарифы, да еще и не подтвержденные экономическими расчетами. Разные тарифы можно установить только в том случае, если в регионе принят соответствующий закон о льготных тарифах. Такого закона в Карелии нет. Законопроект о льготных тарифах с сфере теплоснабжения разработан, но «застрял» в стенах Законодательного собрания РК. Причем застрял прочно еще с прошлого года.

Принципиальный момент законопроекта состоит в том, что в нем установлен предельный размер на тепловую энергию в размере 3 500 рублей за Гкал с возможностью в будущем повышать его в соответствии с инфляционными процессами. Это, по словам Суржко, позволит постепенно выровнять тарифы на тепло в разных городах и поселка республики.

«В 2024 году все осталось по-прежнему. Никаких выводов сделано не было. Можно вновь обращаться в суд и оспаривать тарифы, установленные на 2024 год по тем же самым основаниям. Теоретически граждане из Сортавалы и Ледмозера на основе вынесенных судебных решений уже сейчас могут обратиться в суд, чтобы им вернули деньги, оплаченные за тепло в течение 2023 года. Правда, в суде встанет вопрос о проведении экономической экспертизы. Обычному гражданину добиться в суде перерасчета будет крайне сложно»,

- сказал Суржко.

По его словам, необходимо срочно принимать закон о льготных тарифах в сфере теплоснабжения. «Суд послал недвусмысленный сигнал властям республики, и исполнительной, и законодательной, что существующая тарифная политика противоречит действующему законодательству и, если говорить откровенно, никуда не годится. Тарифы для населения фактически взяты «с потолка», у них нет экономического обоснования, они непрозрачны. В итоге страдают граждане, вынужденные платить огромные суммы за чью-то то ли лень, то ли непрофессионализм», - сказал Суржко.

Учитывая, что с 1 июля 2024 года тариф на теплоснабжение увеличился в Карелии на 10-12%, социальная нагрузка на небогатых граждан стала еще больше. На этом фоне бездействие депутатов карельского парламента, словно не замечающих проблемы своих избирателей, выглядит удручающе.