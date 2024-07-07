Из-за ремонтных работ в Карелии вновь будут отключать электричество

Энергетики продолжат выполнять ремонтные работы на энергообъектах. Без отключений электричества на предстоящей рабочей неделе не обойдется.

Свет будут отключать временно с 8 по 14 июля в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском районах, Сегежском округе и Петрозаводске.

Как предупредили энергетики, в карельской столице в зону отключения 8 июля с 10:00 до 16:00 попадут улицы Прибрежная, Пришвина, Лесопильная, Пролетарская, Садовая, Ботаническая (частично), а также переулки Чапаевский, Полдозерский, Крылова, Онежский, Койкозерский. Также 8 июля с 10:00 до 16:00 частично будет обесточен жилой район «Древлянка-11».

С 8 по 10 июля с 10:00 до 15:00 под отключение попадут улицы Огородная, Тепличная, Урожайная, Парниковая.

График отключения можно посмотреть здесь. // фото «Петрозаводск говорит»