31 декабря в 2025 году может стать выходным

31 декабря в этом году будет нерабочим днем. В минтруда предполагают, что и в 2025 году последний день декабря может стать выходным.

Из-за планируемого переноса праздничных дней 31 декабря в 2025 году, который выпадает на среду, может стать выходным.

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря - выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть»,

- сказал глава минтруда РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

Выходные этого года были утверждены прошлым летом. Праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Поэтому предновогодний день этого года стал выходным. // фото «Петрозаводск говорит»