Таксист стал жертвой афериста в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что мошенник выманул у него крупную сумму, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанин рассказал, что подрабатывает в такси. Потерпевший принял очередной заказ. С ним связался мужчина, который попросил отвезти в аэропорт его знакомую - гражданку США - и помочь ей с багажом и посадкой в самолет. За это таксисту была обещана дополнительная плата. Звонивший узнал данные карты мужчины и код, который пришел тому в виде смс-сообщения. После этого с карты жертвы были списаны 77 тысяч рублей. Никакая американка к нему не вышла.

Стражи порядка проводят проверку по заявлению петрозаводчанина. Полицейские напоминают - не стоит верить всему, что вам говорят незнакомцы.