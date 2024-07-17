Светофоры отключились из-за аварии в центре Петрозаводска

Сегодня утром в Петрозаводске на площади Гагарина отключились светофоры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Отмечается, что временные неудобства связаны с аварией на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Администрация города просит водителей быть крайне внимательными на этом участке. При проезде следует руководствоваться правилами дорожного движения. // Фото «Петрозаводск говорит»