Пять человек пострадали в жестком лобовом ДТП в Петрозаводске

Утром 15 июля в Петрозаводске на Соломенском шоссе произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик пожарной части №75.

По данным источника, случилось лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, среди них один ребенок.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте кроме спасателей работали скорая помощь и полиция. // Фото пожарной части №75