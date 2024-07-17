17 июля 2024, 10:32
Происшествия

Пять человек пострадали в жестком лобовом ДТП в Петрозаводске

На Соломенском шоссе столкнулись два автомобиля

Утром 15 июля в Петрозаводске на Соломенском шоссе произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик пожарной части №75.

По данным источника, случилось лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, среди них один ребенок.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте кроме спасателей работали скорая помощь и полиция. // Фото пожарной части №75

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