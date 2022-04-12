Свет с Севера приходит в Петрозаводск

Городской выставочный зал Петрозаводска готовится к открытию новой экспозиции «Свет с Севера приходит» (0+), которая примет первых посетителей 15 апреля. На выставке будут представлены акварельные работы 19 мастеров из Вологды, Костомукши, Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Сремской Митровицы (Сербия).

«Для одних Север – родной край. Для других – экзотическое место силы и чарующего притяжения, заставляющего вновь и вновь возвращаться сюда, преодолевая тысячи километров», - отмечают кураторы проекта.

Экспозиция ГВЗ будет работать по 8 мая. Фото: kudamoscow.ru.