12 апреля 2022, 11:50
Свет с Севера приходит в Петрозаводск
В городском выставочном зале пройдет выставка мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Вологодской области и Сербии
Городской выставочный зал Петрозаводска готовится к открытию новой экспозиции «Свет с Севера приходит» (0+), которая примет первых посетителей 15 апреля. На выставке будут представлены акварельные работы 19 мастеров из Вологды, Костомукши, Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Сремской Митровицы (Сербия).
«Для одних Север – родной край. Для других – экзотическое место силы и чарующего притяжения, заставляющего вновь и вновь возвращаться сюда, преодолевая тысячи километров», - отмечают кураторы проекта.
Экспозиция ГВЗ будет работать по 8 мая. Фото: kudamoscow.ru.