20 мая 2021, 12:18
Суточное число новых заболевших Covid-19 выросло в России
Оперштаб подсчитал зараженных и умерших в стране 19 мая
За последние сутки в России коронавирус выявлен у 9232 человек. Умерли 396 пациентов, выздоровели - 9983. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 3312 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 791, в Ленинградской области - 88, в Архангельской области - 63, в Вологодской области - 46, в Мурманской области - 41.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 974 908 раз. Скончался 117 361 человек.
Напомним, в Карелии 19 мая Covid-19 выявлен у 55 человек. Фото potokmedia.ru