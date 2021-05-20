Суточное число новых заболевших Covid-19 выросло в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 9232 человек. Умерли 396 пациентов, выздоровели - 9983. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3312 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 791, в Ленинградской области - 88, в Архангельской области - 63, в Вологодской области - 46, в Мурманской области - 41.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 974 908 раз. Скончался 117 361 человек.

Напомним, в Карелии 19 мая Covid-19 выявлен у 55 человек. Фото potokmedia.ru