20 мая 2021, 11:47
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Казани детей
Лечение в Москве и в Казани продолжают 23 человека, получившие ранения во время стрельбы в школе
На лечении в Казани остаются 18 человек, пострадавших во время стрельбы в гимназии № 175, еще пятеро пострадавших лечатся в Москве. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.
Как отметил чиновник, наибольшие опасения вызывают два ребенка, их состояние остается тяжелым. Остальные пострадавшие – в состоянии средней тяжести.
Стрельба в гимназии в Казани произошла утром 11 мая. В результате нападения 19-летнего молодого человека, вооруженного огнестрельным оружием, погибли семеро детей и двое учителей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Предполагаемый преступник арестован. Фото ria.ru