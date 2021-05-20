Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Казани детей

На лечении в Казани остаются 18 человек, пострадавших во время стрельбы в гимназии № 175, еще пятеро пострадавших лечатся в Москве. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил чиновник, наибольшие опасения вызывают два ребенка, их состояние остается тяжелым. Остальные пострадавшие – в состоянии средней тяжести.

Стрельба в гимназии в Казани произошла утром 11 мая. В результате нападения 19-летнего молодого человека, вооруженного огнестрельным оружием, погибли семеро детей и двое учителей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Предполагаемый преступник арестован. Фото ria.ru