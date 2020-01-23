Супруги сделали ремонт в квартире и умерли сразу после заселения

Следователи выясняют причины гибели супружеской пары в подмосковной Коломне. Супруги сделали ремонт в квартире, заселились туда и на следующий день умерли. Точная причина смерти неизвестна, сообщает СУ СК по Московской области.

Семья отремонтировала свое жилье и заехала туда 17 января. На следующий день были обнаружены тела мужчины и женщины без внешних следов насильственной смерти.

Следователи установили, что супруги переделали систему дымохода и газовой колонки в систему вентиляции воздуха в целом. В результате произошло насыщение помещений квартиры угарным газом. Для выяснения всех обстоятельств дела назначены экспертизы.