07 июня 2022, 17:18
Сухопутный коридор открыли из России в Крым
Шойгу заявил о возобновлении сообщения с полуостровом по материковой части
Минобороны России и РЖД связали Россию с Донбассом, Крымом и Украиной на шести участках железной дороги. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
- Созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках,
- сказал министр.
Он заверил, что уже начали доставлять грузы в Бердянск, Мариуполь и Херсон. Восстановили порядка 1200 километров железнодорожного полотна.
Возобновилось также и автомобильное сообщение между Россией и Крымом по материковой части. Кроме того, по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров стала поступать вода. // Фото: Irina Demyanovskikh/ www.pexels.com