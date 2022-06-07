Сухопутный коридор открыли из России в Крым

Минобороны России и РЖД связали Россию с Донбассом, Крымом и Украиной на шести участках железной дороги. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

- Созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках,

- сказал министр.

Он заверил, что уже начали доставлять грузы в Бердянск, Мариуполь и Херсон. Восстановили порядка 1200 километров железнодорожного полотна.

Возобновилось также и автомобильное сообщение между Россией и Крымом по материковой части. Кроме того, по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров стала поступать вода. // Фото: Irina Demyanovskikh/ www.pexels.com