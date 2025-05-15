15 мая 2025, 08:20
Судебным приставам в Карелии суд не указ
В поселке Кестеньга Лоухского района уже больше семи лет идет война между соседями, судебные приставы за это время не сделали ничего
Фото: Наталья Кириенко
Наталья Витальевна Кириенко уже семь с половиной лет бьется за право проехать и пройти к своему дому в поселке Кестеньга Лоухского района. Сосед, купивший участок рядом с ее домом, перегородил тупиковый проезд: построил там сарай, туалет, установил ворота.
14 декабря 2017 года Наталья Витальевна выиграла суд, его решением все препятствия на пути к дому должны быть устранены. Однако суд оказался не указом ни для соседа, ни для судебных приставов.
Подробнее читайте здесь. © «Петрозаводск говорит»