15 мая 2025, 08:20
Общество

Судебным приставам в Карелии суд не указ

В поселке Кестеньга Лоухского района уже больше семи лет идет война между соседями, судебные приставы за это время не сделали ничего
Кестеньга Лоухский район
Фото: Наталья Кириенко

Наталья Витальевна Кириенко уже семь с половиной лет бьется за право проехать и пройти к своему дому в поселке Кестеньга Лоухского района. Сосед, купивший участок рядом с ее домом, перегородил тупиковый проезд: построил там сарай, туалет, установил ворота.

14 декабря 2017 года Наталья Витальевна выиграла суд, его решением все препятствия на пути к дому должны быть устранены. Однако суд оказался не указом ни для соседа, ни для судебных приставов. 

Подробнее читайте здесь. © «Петрозаводск говорит»

 

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Метки: 
новости Карелии
кестеньга
Лоухский район
прокуратура лоухского района
судебные приставы