Судебным приставам в Карелии суд не указ

Наталья Витальевна Кириенко уже семь с половиной лет бьется за право проехать и пройти к своему дому в поселке Кестеньга Лоухского района. Сосед, купивший участок рядом с ее домом, перегородил тупиковый проезд: построил там сарай, туалет, установил ворота.

14 декабря 2017 года Наталья Витальевна выиграла суд, его решением все препятствия на пути к дому должны быть устранены. Однако суд оказался не указом ни для соседа, ни для судебных приставов.

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