Суд выселил неплательщиков из квартиры на Ключевой

В администрации столицы Карелии рассказали об исполнении решения городского суда по выселению неплательщиков из муниципальной двухкомнатной квартиры на Нойбранденбургской улице.

По данным ресурсоснабжающих организаций, более полугода петрозаводчане без уважительных причин не платили за жилье и коммуналку. На момент обращения в суд, сумма долга превышала полмиллиона рублей.

МКУ «Служба заказчика» обратилось с иском в суд о выселении неплательщиков. В декабре прошлого года суд решил выселить жильцов. Как сообщили в мэрии, 23 июня ключи от квартиры были сданы в администрацию. Бывшим жильцам муниципальной квартиры предоставили комнату в общежитии на Щорса. В освобожденное жилье на Ключевой в ближайшее время въедут нуждающиеся.

В суде рассматривают еще одно дело в отношении должников из дома № 9 на Сегежской улице.