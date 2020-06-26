Девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За минувшие сутки еще девять человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии зарегистрировано не было.



С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 723 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.