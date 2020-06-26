26 июня 2020, 08:59
Общество

Девять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За 24 часа в республике никто не умер

За минувшие сутки еще девять человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

По сообщению оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии зарегистрировано не было.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 723 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Метки: 
заболеваемость
внебольничная пневмония
новости Карелии
госпитализация
COVID -19
оперативный штаб