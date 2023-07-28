Студенты вуза Карелии пошли на трудное послушание строить монастырь

Далеки те времена, когда ударные стройки России назывались «студенческими», а стройотряды были частью студенческой жизни. В начале двухтысячных годов стройотряды в Карелии имелись, хотя и очень мало. Среди объектов, на которые они выезжали, были те, которые когда-то успели разрушить наши предки, которые в советские годы так бойко создавали всю эту стройотрядную систему.

Расскажем про один из отрядов, который был создан при ПетрГУ. Автобус с ребятами выдвинулся в июле 2003 года в Вепсскую волость. Два часа по ухабистой дороге, затем на лодке до острова, где новую смену ждали те, кто уже поработал, восстанавливая древний монастырь – Яшезерский. Студентка третьего курса матфака ПетрГУ Анна Филимонова рассказала: «Я еще весной знала, что намечается лагерь. И уже тогда запланировала, что я сюда поеду».

Анна была верующей, об этом монастыре слышала от бабушки. Но только приехав туда, она узнала от отца Досифея, насколько богата и трагична история этого места. «Это один из старейших монастырей в Карелии, - рассказал отец Досифей, который стал инициатором восстановления обители. – По мнению ученых, он по значимости второй после Валаамского монастыря». В 1562 году монастырь основал святой Иона Яшезерский, соратник Серафима Саровского. На острове сохранилась пещера, в которой монах провел свои последние дни. Как рассказал отец Досифей, эта обитель была достаточно богатой, высокой по статусу: «Представьте себе, это был 16, 17 век, когда об этом маленьком местечке в Карелии узнали цари в Москве. Тут были иконы, ризы для которых дарили цари. Даже до существования рода Романовых. Князья Шуйские. Свидетель того времени упоминал, что такие иконы – редкость для этих мест».

Одних хозяйственных построек было здесь 15 штук. Конюшни, каретный двор, пекарни, леса, поля, озера – все принадлежало монастырю. Все возделывалось, приносило доход. В 1918 году в эти места пришли строители новой жизни, вывели монахов и торжественно расстреляли. Монастырское хозяйство передали местному совхозу. Каждое утро студенты, которые приехали в отряде помогать восстанавливать древние стены, начинали с молебна.

«Это было по желанию, но ходили все. За исключением дежурных, которые оставались в лагере. А так всем очень нравилось»,

- рассказала Анна.

Студенты расчищали территорию монастыря, строили дорогу, выносили мусор и песок из храма. Говорили, что работа и условия трудные: «Тяжело, потому что очень жарко, и очень много мух». Клич по возрождению Яшезерской пустыни был брошен еще в 2002 году. Откликнулись на него только студенты, которых отец Досифей очень хвалил: «К сожалению, люди, которые реально могут помочь, что-то восстановить, профинансировать, помочь материалами – пока они не откликнулись. Мы не говорим о строительстве чего-то нового. Нам бы спасти то, что есть».

Может быть, и правильно, считала директор лагеря Татьяна Боголюбова, что в первую очередь на самые трудные работы вышли молодые люди. Ведь несмотря на все неурядицы, несмотря на то что работали бесплатно, ребята собирались вернуться туда в будущем году.

Состоялась презентация новой книги Юрия Дмитриева, посвященная юбилею Беломорско-Балтийского канала. Книга представляла собой сборник документальных материалов и предназначена была для всех любителей истории.

Чтобы издать небольшого формата книгу, автору пришлось перечитать сорок килограммов документов, побывать не в одном архиве. Юрию Дмитриеву понадобилось четыре года упорной работы. Вначале ему казалось, что все достаточно просто: «Когда я закончил работу над поминальными списками Карелии, над большой книгой по репрессиям 1937-38 годов, я понял, что мне надо взять какой-то тайм-аут, поменять немножко тему, иначе я просто попаду в Матросы. И думаю – дай-ка я быстренько посмотрю, что же у нас с ББК делалось. Мне казалось, что это легко и просто. Канал небольшой, за год, наверное, справлюсь, смогу все документы посмотреть».

Но работа с архивными документами завела автора достаточно далеко. Даже в тот момент, когда он уже держал в руках опубликованную книгу, он был убежден, что значительная часть истории ББК осталась нераскрытой. Например, глава о работе заключенных была представлена только фотографиями.

«Плохо писать не хотелось, - говорил автор. – А хорошо писать не было времени». Но и на такое небольшое издание хватило открытий. «Что за ерунда получается, если у нас есть первый главный инженер, который начинал вот это строительство, и он куда-то пропал. Причем, пропал напрочь», - удивлялся Юрий Дмитриев. Выяснить судьбу этого инженера не помогли не архивы ФСБ, ни архивы МВД. Зато существовали личные архивы таких же истовых историков, как сам Дмитриев. И глава об исчезнувшем инженере была написана! А судьбы многих других еще ждали и ждут своего часа. Во всяком случае с выходом книги автор не собирался останавливать работу по изучению истории Беломорско-Балтийского канала.

Таким было 28 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.