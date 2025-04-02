Студенты ПетрГУ взяли бронзу среди спортсменов СЗФО и ЦФО

Две команды баскетболистов-студентов ПетрГУ приняли участие в Кубке Регионов СЗФО-ЦФО, который прошел в городе Спас-Клепики. Обе команды взяли бронзу в своих категориях, об успехах сообщает Спортклуб ПетрГУ.

Мужская сборная боролась за третье место со спортсменами из Брянска. Во второй половине студенты ПетрГУ достойно себя показали и завершили матч со счетом 60:51 в свою пользу.

Сборная из студенток соревновалась с командой из Курска. Девушки установили преимущество в счете в первой четверти и держали его до конца . Матч завершился со счетом 74:26 в пользу сборной ПетрГУ.