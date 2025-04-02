Беломорчанина поймали на нелегальной торговле

Следователи Беломорского межрайонного следственного отдела привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который продавал немаркированные иностранные и российские сигареты. Общая стоимость обнаруженной и изъятой табачной продукции составила более 310 тыс. рублей, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по РК.

С января по июнь 2024 года беломорчанин приобретал и хранил немаркированную табачную продукцию в личных транспортных средствах. Позднее мужчина продавал табачную продукцию местным.

За совершенное преступление беломорчанина привлекли к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере. Дело направили в суд.