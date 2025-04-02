Заблокировать номер телефона можно на портале «Госуслуги»

Ранее необходимо было обратиться к каждому из операторов связи, чтобы увидеть все сим-карты, оформленные на его паспортные данные. Теперь проверить номера можно в одном месте — на портале «Госуслуги».

Информация о числе сим-карт, зарегистрированных на пользователя услуг мобильных операторов, необходима для контроля за общим количеством договоров по оказанию услуг связи.

Со вчерашнего дня операторы перед заключением договоров обязаны проверять количество сим-карт, которые находятся у абонента. Если оператор видит, что абонент имеет более 20 сим-карт (вне зависимости от того, у какого оператора они были оформлены), в заключении нового договора клиенту будет отказано.

МегаФон заблаговременно реализовал проверку количества сим-карт в режиме онлайн. Так, во всех салонах оператора такая процедура для граждан Российской Федерации была запущена еще 27 марта.

Если абонент видит среди своих номеров на «Госуслугах» сим-карты, которые он не использует, либо они зарегистрированы на персональные данные без его ведома, он может воспользоваться функцией «Заблокировать номер». После этого на его номер придет смс с уведомлением о начале процесса блокировки услуг связи. Аналогичная информация будет продублирована в личном кабинете клиента компании.

«Внедрение изменений потребовало большой подготовительной работы со стороны МегаФона. Во-первых, необходимо было провести комплексную интеграцию наших ресурсов с государственными информационными системами, перестроить внутренние процессы и процессы взаимодействия с нашими клиентами. Во-вторых, мы заблаговременно начали процесс информирования своих клиентов обо всех нововведениях и необходимости актуализации их данных»,

— говорит директор департамента по развитию компании МегаФон Игорь Глебов.

Фото: Мегафон