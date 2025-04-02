Качество воды в Лахденпохье удалось существенно улучшить
Водозабор осуществляют в заливе озера, где бьют подземные ключи. Благодаря этому чистой водой уже обеспечили львиную долю жителей города. О дальнейших планах по улучшению качества водоснабжения Главе Карелии Артуру Парфенчикову рассказали местные власти в ходе его рабочей поездки в Приладожье.
МУП «Водоканал» для обеспечения жителей города водой теперь использует другое технологическое решение. Водозабор осуществляют в заливе в придонной части озера Пайкъярви, где бьют подземные ключи. Это позволило кардинально улучшить качество водопроводной воды в Лахденпохье.
Водонасосную станцию посетил Глава Карелии совместно с руководителем Администрации Лахденпохского района Оксаной Жестковой.
– Ключевая вода из придонной части озера оказалась даже значительно чище, чем на роднике популярном у местных жителей, что находится в 5 км от города. На данный момент из водоисточника обеспечиваем так называемые «первый» и «второй городок», поселок Раухала, улицы Трубачева и Зеленую за железной дорогой – это порядка 40 % жителей города. Для остальных мы также запустили систему подмеса воды – по результатам анализов она также стала соответствовать всем нормативам.
– поделился директор МУП «Водоканал» Юрий Морозов.
С приобретением муниципалитетом нового насоса качественную воду напрямую подадут потребителям во всем городе.
Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия