Качество воды в Лахденпохье удалось существенно улучшить

Водозабор осуществляют в заливе озера, где бьют подземные ключи. Благодаря этому чистой водой уже обеспечили львиную долю жителей города. О дальнейших планах по улучшению качества водоснабжения Главе Карелии Артуру Парфенчикову рассказали местные власти в ходе его рабочей поездки в Приладожье.

МУП «Водоканал» для обеспечения жителей города водой теперь использует другое технологическое решение. Водозабор осуществляют в заливе в придонной части озера Пайкъярви, где бьют подземные ключи. Это позволило кардинально улучшить качество водопроводной воды в Лахденпохье.

Водонасосную станцию посетил Глава Карелии совместно с руководителем Администрации Лахденпохского района Оксаной Жестковой.

– Ключевая вода из придонной части озера оказалась даже значительно чище, чем на роднике популярном у местных жителей, что находится в 5 км от города. На данный момент из водоисточника обеспечиваем так называемые «первый» и «второй городок», поселок Раухала, улицы Трубачева и Зеленую за железной дорогой – это порядка 40 % жителей города. Для остальных мы также запустили систему подмеса воды – по результатам анализов она также стала соответствовать всем нормативам.

– поделился директор МУП «Водоканал» Юрий Морозов.

С приобретением муниципалитетом нового насоса качественную воду напрямую подадут потребителям во всем городе.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия