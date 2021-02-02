Студенты ПетрГУ переходят на обучение в четыре смены

С 8 февраля обучение студентов Петрозаводского государственного университета продолжится в очно-дистанционном форме. Это касается студентов, обучающихся в очной форме, сообщает пресс-служба вуза.

Занятия будут проводиться в четыре смены во всех учебных корпусах ПетрГУ. Продолжительность пары составит 1 час 20 минут. Перерыв между парами - 15 минут.

Первая пара у первой смены будет начинаться в 8:00, у второй смены - в 12:00, у третьей смены - в 16:00 и у четвертой смены - в 20:00.

Напомним, Петрозаводский госуниверситет начал переходить на дистанционное обучение с 16 ноября в связи с осложнением ситуации с распространением коронавируса в республике. Фото petrsu.ru