Студент ПетрГУ получил диплом победителя в МГУ

Макар Павлов, студент направления «Менеджмент», принял участие в финале Универсиады, которая прошла в Высшей школе бизнеса МГУ им. Ломоносова. В индивидуальном туре четверокурсник занял третье место, об этом сообщает пресс-служба Института экономики и права.

Универсиада - интеллектуальное состязание студентов, в котором они развивают свои профессиональные навыки в сфере менеджмента и предпринимательства. Победители и призеры соревнования получают возможность поступить в магистратуру Высшей школы бизнеса МГУ без экзаменов.

На состязании студенты представили письменные работы по менеджменту, защищали групповые проекты по решению кейсов. Экспертная комиссия отметила лучшие команды. Фото: МГУ им. Ломоносова